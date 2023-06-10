Подмосковье 10 июня 2023, 18:53 Более 3000 дорожных ям устранили в Подмосковье за сутки Минтранс Подмосковья

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Около трех тысяч дорожных дефектов устранили в Подмосковье за 8 и 9 июня по программе летнего содержания. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Московской области.

Как отметили в ведомстве, дорожные службы отремонтировали более 1,8 тысячи ям на муниципальной сети и свыше 1,3 тысячи объектов на региональной. Больше всего дефектов устранили в Балашихе, Одинцове, Богородском и Пушкино.

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Ремонт ям специалисты проводят круглогодично, ход мероприятий фиксируется с помощью системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Перед началом устранения дефектов территорию оцифровывают, а после ликвидации направляют фотоотчет о проделанной работе.

Движение транспорта на втором участке трассы М-12 «Москва — Казань» откроют в Подмосковье в сентябре этого года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям.

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