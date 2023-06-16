Подмосковье 16 июня 2023, 21:04 Дорожники Подмосковья отремонтировали более 2,2 тысячи ям за сутки Минтранс Подмосковья

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В Московской области за сутки устранили более 2,2 тысячи ям на дорогах. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

«За прошедшие сутки дорожные службы Подмосковья на муниципальной сети ликвидировали свыше 900 ям, а на региональных дорогах — больше 1,3 тысячи дефектов покрытия», — пояснили в ведомстве.

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Более 200 ям устранили в Богородском округе, больше 100 дефектов — в Электростали, еще 95 ям ликвидировали в Рузе. По 100 ям залатали в Клину, Волоколамске, Лотошине и Шаховской.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что движение на втором участке трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье к сентябрю.

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