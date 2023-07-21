Подмосковье 21 июля 2023, 17:52 Свыше 1,6 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки Минтранс Подмосковья

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За минувшие сутки в Подмосковье отремонтировали свыше 1,6 тысячи ям на дорогах. Больше всего работ провели в Щелкове, Домодедове и Серпухове.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на муниципальной сети отремонтировали свыше 700 ям. Из них по 100 — в Щелкове и Домодедове и 60 — в Серпухове.

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На региональных дорогах устранили около 900 ям. Большинство из них — в Каширском РУАД. Так, 200 дефектов ликвидировали в Кашире, Зарайске, Луховицах, Коломне и Серебряных Прудах.

Ремонт ям проводят в Подмосковье круглый год и контролируют при помощи цифровой системы СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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