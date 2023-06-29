Подмосковье 29 июня 2023, 00:03 Дорожники Подмосковья отремонтировали более тысячи ям за сутки Минтранс Подмосковья

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За последние сутки на дорогах Московской области заделали боле тысячи дефектов покрытия. На муниципальной сети устранили около 600 ям, на региональной — 500, сообщили в Минтрансе региона.

Ямы отремонтировали на улице Пушкина в Серпухове, Новослободской в Домодедове, на улицах Новоселки и Кирова в Ивантеевке, Михневском шоссе. Также привели в порядке дороги в Люберцах, Зарайске и Ступине.

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При необходимости дорожники приводят в порядок знаки, ограждения, светофоры и освещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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