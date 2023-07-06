Подмосковье 06 июля 2023, 04:25 Дорожники Подмосковья отремонтировали более 700 ям за сутки Минтранс Подмосковья

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Профильные службы Московской области ликвидировали более 700 дорожных ям за сутки, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. Свыше 300 дефектов рабочие устранили на муниципальных дорогах и более 400 — на региональных.

Наиболее активно работы проводились на муниципальных дорогах в Балашихе, Дмитрове, Красногорске, Воскресенске и Истре. Ремонт аварийных ям проводят на протяжении всего года и контролируют с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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В ведомстве отметили, что по проекту летнего содержания дорог также приводят в нормативное состояние знаки, ограждения, светофоры и линии освещения. При необходимости также ремонтируют остановочные пункты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал уделить повышенное внимание уборке дорог в Подмосковье летом.

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