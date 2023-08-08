Подмосковье 08 августа 2023, 20:47 Дорожники Подмосковья отремонтировали более 1,3 тысячи ям за сутки Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Московской области ликвидировали более 1,3 тысячи дефектов покрытия на проезжей части за сутки. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На муниципальной сети отремонтировали свыше 900 ям, а на региональной — более 400.

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«Наибольший объем ям ликвидировали на муниципальных дорогах Серпухова (162 ямы), Каширы (102 ямы), Щёлкова (76 ям), а также Луховиц и Рузского округа (по 59 ям)», — уточнили в ведомстве.

Более 180 дефектов покрытия ликвидировали на региональных дорогах Егорьевска, Шатуры, Воскресенского, Орехово-Зуевского, Ликино-Дулева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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