Подмосковье 04 августа 2023, 09:00 Дорожники Подмосковья отремонтировали автобусные остановки в 7 городских округах МТДИ МО

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Специалисты организации «Мосавтодор» отремонтировали автобусные остановки в семи городских округах Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Как рассказали в ведомстве, работы по обновлению пассажирских павильонов провели на Пятницком шоссе в Солнечногорске, а также на Калининградской улице в Королеве, Лихачевском проспекте и Старом Дмитровском шоссе в Долгопрудном, улице Советской Конституции в Ногинске, Керамической улице в Дедовске, Лесной улице в Лыткарине и Пролетарской улице в Орехово-Зуеве.

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Также в Минтрансе жителей и гостей Подмосковья призвали бережно относиться к объектам дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.

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