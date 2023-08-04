04 августа 2023, 09:00
Дорожники Подмосковья отремонтировали автобусные остановки в 7 городских округах
Специалисты организации «Мосавтодор» отремонтировали автобусные остановки в семи городских округах Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Как рассказали в ведомстве, работы по обновлению пассажирских павильонов провели на Пятницком шоссе в Солнечногорске, а также на Калининградской улице в Королеве, Лихачевском проспекте и Старом Дмитровском шоссе в Долгопрудном, улице Советской Конституции в Ногинске, Керамической улице в Дедовске, Лесной улице в Лыткарине и Пролетарской улице в Орехово-Зуеве.
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Также в Минтрансе жителей и гостей Подмосковья призвали бережно относиться к объектам дорожной инфраструктуры.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.
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