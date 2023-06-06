06 июня 2023, 02:30
Дорожники Подмосковья ликвидировали более 14 тысяч ям за неделю
За последнюю неделю дорожные службы Московской области устранили более 14 тысяч ям на дорогах региона. Об этом сообщили в минтрансе.
«За неделю дорожные службы Подмосковья на муниципальной сети ликвидировали свыше шести тысяч ям, а на региональной сети — свыше восьми тысяч ям. Активнее всего на муниципальной сети устраняли ямы в Балашихе, Воскресенском, Щёлкове», — уточнили в ведомстве.
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В Балашихе ликвидировали более 1,2 тысячи ям, в Воскресенске и Одинцове — более 400 ям, в Богородском, Люберцах и Щелкове — по 300 дефектов.
Ямочный ремонт контролируются с помощью системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
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