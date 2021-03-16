Дорожники отремонтируют пятикилометровый участок МБК

Участок трассы А108 МБК отремонтируют. На дороге заменят два слоя покрытия и поменяют освещение.

«Получено положительное заключение государственной экспертизы на проект по капитальному ремонту участка трассы А108 „Московское большое кольцо“ от Ермолина до автомобильной дороги М3 „Украина“ <…> в Боровском районе Калужской области», — сообщил сайт ФКУ «Центравтомагистраль».

На трассе усилят конструкции, поменяют два слоя покрытия и переустроят около 1,2 тысячи метров стационарных линий электрического освещения. Сейчас специалисты «Центравтомагистрали» готовят документы для проведения конкурсов на ремонт. После этого назовут сроки проведения работ.

В декабре прошлого года в Дмитрове отремонтировали два моста, по которым можно проехать к федеральной трассе А108. Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, на мостах укрепили все опоры, привели в порядок пролетные строения, асфальт и обеспечили защиту от воды, а для пешеходов установили барьеры.