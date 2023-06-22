Подмосковье 22 июня 2023, 05:30 Дорожники отремонтировали светофоры в 8 городских округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Московской области восстановили работу светофоров в восьми городских округах, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. Специалисты провели работы по ремонту и подключению питания.

Как отметили в ведомстве, дорожники отремонтировали устройства на 86 километре Каширского шоссе, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на улице Академика Лаврентьева в Долгопрудном, на проектируемом проезде № 6253 в Котельниках, на улице Первомайской в поселке Мостовик городского округа Сергиев Посад и на улице Городищенской в Ступине. Также светофоры заработали на проспекте Мира во Фрязине, на улице Пушкина в Луховицах и на улице Вернова и Дубненском мосту в Дубне.

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В Минтрансе добавили, что светофор является одним из важных элементов дорожной инфраструктуры, который регулирует движение и обеспечивает безопасность во время движения транспорта. Профильные службы оперативно реагируют на обращения жителей, обследуют дороги и ремонтируют их при необходимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава «Автобана» Алексей Андреев обсудили реализацию крупного дорожного проекта, который разгрузит города Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

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