Подмосковье 03 сентября 2023, 23:16 Дорожники из Подмосковья в ДНР проголосовали на выборах губернатора без отрыва от работы Избирательные комиссии отправились к строителям Подмосковья в ДНР

Читать 360tv в

Командированные в Донецкую Народную Республику специалисты из Московской области тоже голосуют на выборах губернатора Подмосковья. За голосованием на специально открытых в ДНР экстерриториальных участках следила корреспондент «360» Виктория Комогорцева.

Во время перерыва от вызовов врачи подмосковной скорой помощи приехали на участок в Новоазовске для голосования на выборах губернатора. Они занимаются оказанием помощи местным жителям, а также следят за здоровьем специалистов, которые занимаются восстановлением пострадавших от бомбежек домов.

Реклама

Медики отметили, что нагрузка большая, но голосование занимает не более пяти минут, поэтому они спокойны.

«Работаем здесь круглосуточно и вот между вызовами нам удалось подъехать. Хорошо, что рядом и есть такая возможность приехать проголосовать в нынешних реалиях. Организация хорошо выполнена для этого», — рассказал врач Александр Белослудцев.

Экстерриториальные участки в ДНР, где голосуют жители Московской области работают по графику с 08:00 до 18:00. Но некоторые закрываются раньше, так как комиссии во второй половине дня отправляются на выездное голосование к тем, чья работа не позволяет прийти на выборы в установленное время

Заместитель министра территориальной политики Московской области Юлия Ольшанская отметила, что это касается в основном строителей. Они работают в сжатые сроки, чтобы успеть закончить объекты до наступления холодов.

«Немногие ремонтники могут, даже несмотря на то что участок расположен очень близко покинуть рабочее место. Бригадиры их не отпускают. Мы создали специальный график работы комиссии, в первой половине дня она работает на стационарном участке, а потом у нас начинается выездное голосование», — поделилась она.

Юлия Ольшанская добавила, что такой необычный режим продолжится во все дни голосования.

Первой точкой стал пешеходный мост через реку Грузский Еланчик. Члены комиссии призвали подмосковных строителей взять с собой паспорта, чтобы проголосовать. Рабочие поблагодарили организаторов за приезд для участия в выборах,

«У меня не получилось поехать на избирательный участок, руководство не отпустило, потому что нужно достраивать инфраструктуру. К нам приехала избирательная комиссия на объект и мы проголосовали» — заявил избиратель Евгений Грязнов.

Следующим местом голосования стал поселок Сартана. Там идет восстановление моста через реку Кальмиус. Дорожные рабочие также с радостью воспользовались возможностью принять участие в голосовании.

«Я вам скажу это очень удобно, не надо стоять в очередях, все на месте. Очень приятно, спасибо», — оценил организацию голосования начальник участка Николай Сытник.

Так как действующие избирательные комиссии заняты на выборах в Московской области в ДНР набрали добровольцев. Это нелегкая работа, что участник комиссии Павел не унывает.

«Это лучше, чем сидеть дома, надо помочь нашим людям и осуществить их желание проголосовать, так как они проголосовать не могут на территории Московской области. Люди в работе, мы тоже в работе, постоянно передвигаемся. После стационарного пункта опять находимся в дороге», — поделился он.

По словам Павла перекусывать приходится на ходу, а на сон из-за долгого времени в дороге остается около пяти часов.

«В таком режиме отрабатываем до пятого числа. Завтра еще день напряженный. Пятого будет немного полегче, потому что мы работаем до 14:00 и потом занимаемся подсчетом результатов», — сказал он.

По завершению каждого дня бюллетени достают из урн и помещают в сейф-пакеты, на которых расписываются все члены избирательной комиссии. Все хранится под замком до последнего дня голосования до 5 сентября, когда начнется подсчет голосов.