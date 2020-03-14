Дорожная ситуация в Подмосковье ухудшится из-за снега

14 марта в Подмосковье ухудшатся погодные условия. Снижение температуры, осадки и порывы ветра могут осложнить дорожно-транспортную ситуацию в регионе.

14 марта температура опустится до —6 градусов и выпадет снег. Синоптики обещают, что порывы ветра усилятся до восьми метров в секунду. Погодные условия сохраняться до воскресенья.

Минтранс предупреждает, что сложная метеорологическая обстановка может ухудшить дорожно-транспортную ситуацию в регионе.

Дорожные службы Подмосковья работают в соответствии с погодными условиями. Они круглосуточно мониторят дорожную ситуацию, а также оперативно взаимодействуют с областным ГИБДД и муниципальными службами. К обработке дорог противогололедными материалами готовы более тысячи единиц техники.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными на дорогах. Водители должны соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Перед поворотами и пешеходными переходами следует обязательно снижать скорость.