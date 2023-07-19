Подмосковье 19 июля 2023, 10:16 Дорожку ко второму корпусу школы № 27 обустроят в Мытищах по просьбе жителей пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Пешеходную дорожку ко второму корпусу школы № 27 заасфальтируют в Мытищах. Также по просьбам жителей народные тропы обустроят на улицах Сукромке и Борисовке.

Места для проведения благоустройства местные жители обсуждали с лидером общественного мнения Юрием Казановым. Это новый формат взаимодействия, с помощью которого в округе оперативно решают вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

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Ранее такую инициативу предложила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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