19 июля 2023, 10:16
Дорожку ко второму корпусу школы № 27 обустроят в Мытищах по просьбе жителей
Пешеходную дорожку ко второму корпусу школы № 27 заасфальтируют в Мытищах. Также по просьбам жителей народные тропы обустроят на улицах Сукромке и Борисовке.
Места для проведения благоустройства местные жители обсуждали с лидером общественного мнения Юрием Казановым. Это новый формат взаимодействия, с помощью которого в округе оперативно решают вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
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Ранее такую инициативу предложила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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Благоустройство
Мытищи
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