Доровольцы Подольска отправились на защиту границ России | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 21:04 Поделиться Telegram

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Viber Доровольцы Подольска отправились на защиту границ России

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Офицер запаса Вадим Александрович пришел к военкомату одним из первых. Он тот, кто не побоялся и добровольно явился в военный комиссариат.

В военные комиссариаты Подмосковья приходят добровольцы, они просят отправить их на защиту границ России. Совсем скоро добровольцам выдадут военную форму, а затем мужчины отправятся на учения.

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Офицер запаса Вадим Иванов рассказал о том, что уверен в своем решении и считает, дело российской армии — правое.

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«Пришел сам, потому что если не я, то кто? Двум не бывать, одной не миновать. Все будет нормально, в любом случае. Как любят говорить, наше дело правое. По-любому, мы просто обречены на успех!», — сказал Вадим Иванов.

Улыбчивого Сергея Рыбакова пришли проводить семья и товарищи.

«Пришли сотрудники из военкомата с повесткой. Через несколько дней вот уже отъезд в учебный центр Наро-Фоминск», — рассказал Сергей.

Во время интервью, за кадром, волновался и переживал отец Сергея.

«Он немножко поскромничал, на самом деле, пришли мы в военкомат сами, потому что морально были готовы. Семья поддерживает, при необходимости, я с военкомом разговаривал. Готов присоединится к сыну», — поделился мужчина.

Многих мужчин провожали их жены и дети. У Андрея Матвеева двое сыновей и, несмотря на сильную любовь и привязанность к детям, Андрей пошел защищать свою страну.

«Мне кажется, служба в армии — долг любого мужчины. Поэтому те, кто сомневается, не сомневайтесь. Идите, это необходимо», — подчеркнул Андрей Матвеев.

Очень точное и важное пожелание прозвучало в речи призывника Максима Железнова. Он также решил записаться самостоятельно.

«Удачи и скорейшего возвращения домой», — обратился к своим будущим сослуживцам Максим Железнов.

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