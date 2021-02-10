Центральную дорогу в Звездном Городке капитально отремонтируют к концу лета 2021 года

Центральную дорогу в Звездном Городке ждет большое обновление. Ее капитально отремонтируют к концу лета 2021 года.

Эта дорога находится недалеко от Аллеи космонавтов. На участке протяженностью 1,8 километра заменят асфальт.

Вместе с тем выполнят еще целый комплекс работ. Например, на дороге № 3 обустроят четыре остановочных павильона. Здесь же создадут две парковки, на территории которых предусмотрят 44 места для машин.

Обновят и освещение. Рядом с остановками сделают тротуары, а вдоль дороги появится ливневая канализация.

Этому вопросу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уделил отдельное внимание на видеоконференции с главами городских округов. Он поручил выполнить ремонт вовремя и докладывать о ходе работ ему лично.

К ремонту приступят в мае. Его завершат к концу лета 2021 года.

Реконструкцию приурочат и к 60-летнему юбилею со дня первого полета космонавта Юрия Гагарина в космос.