Дорогу в селе Аннино Серебряных Прудов капитально отремонтировали

В городском округе Серебряные Пруды завершился капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Аннино. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Капитальный ремонт участка дороги «Кашира — Серебряные Пруды — Узловая», который проходит по территории населенного пункта Аннино, завершен. Этот участок был включен в программу капитального ремонта из-за просадки водопропускной трубы и дорожного полотна.

Ремонтные работы на дороге стартовали в марте прошлого года. За это время был капитально отремонтирован участок протяженностью в 1,2 километра.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожные службы выполнили работы по переустройству покрытия, водопропускной трубы, линии наружного освещения, устройству ливневой канализации и локальных очистных сооружений. Кроме того, была произведена установка знаков, металлического барьерного ограждения, светофорных объектов, нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Каждый день по автодороге «Кашира — Серебряные Пруды — Узловая» проезжает свыше 4,5 тысячи автомобилей. Эта автомобильная дорога — одна из основных трасс, которые соединяют Московскую область с Тульской.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Всего в городском округе Серебряные Пруды отремонтировано 14 дорог общей протяженностью более 27 километров. Из них 11 — это региональные дороги длиной свыше 25 километров и три — дороги муниципального значения длиной порядка 2 километров.

Также в округе было заменено асфальтобетонное покрытие на территории Серебряно-Прудской центральной районной больницы.