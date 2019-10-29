Дорогу в рузской деревне Тимофеево отремонтировали впервые за 50 лет

В Рузском городском округе основной план по ремонту автомобильных дорог выполнен. Большинство из 66 объектов уже сдано, и по ним получены положительные заключения по качеству. В том числе отремонтировали дорогу в деревне Тимофеево — впервые за много лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас в Рузском округе завершаются работы на четырех участках автотрасс общей протяженностью 11 километров. В деревне Богородское по просьбе жителей отремонтируют 0,6 км дорожного полотна, дорогу Старониколаево — Тимофеево — Бараново к зимнему сезону обновят на 4,6 км.

Жители деревни Тимофеево ждали ремонт дороги 50 лет, и теперь их мечты осуществились.

«У нас, наконец, появилась хорошая дорога, — констатировала староста деревни Тимофеево Ольга Дворникова. — Ждали этого долго. Мне 56 лет, я родилась и выросла в Тимофееве, и на моей памяти такие работы проходят впервые».

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Ольга Дворникова поблагодарила администрацию Рузского городского округа и начальника территориального отдела Дорохово Галину Букрееву.

«Тимофеево сейчас разрослось, жителей становится больше. Тут развивается туристическая инфраструктура, например, „Хаски-деревня“. Так что помимо дороги, хорошо бы подумать и о газификации», — высказала пожелание староста деревни.

В Златоустове, где с дорогой также были проблемы, отремонтируют 1,5 километра покрытия. «Полноценного дорожного покрытия у нас никогда не было, — уточнила староста деревни Златоустово Наталья Гаврикова. — Дорогу периодически отсыпали щебнем, чтобы в распутицу не завязнуть».

По словам Натальи Гавриковой, сейчас уже выполнена планировка и ведется укладка щебенчатого основания, а в ближайшие дни дорожники приступят к асфальтированию. «Мы благодарны администрации муниципалитета за то, что эта проблема будет решена», — сказала староста Златоустова.

Замглавы Рузского городского округа Марина Шибанова во время рабочего визита в территориальный отдел Дороховский, проверила ход работ по ремонту и содержанию дорог. «Пообщалась со старостами деревень, получив по обратной связи и благодарности, и новые наказы жителей», — отметила Марина Шибанова.

В 2019 году в Рузском городском округе на ремонт дорог из областного бюджета было направлено 700 миллионов рублей.

Всего в этом году в Московской области отремонтировали более 1,7 тысячи муниципальных и свыше 480 региональных дорог. Порядка 30% от общего плана ремонта в 2019 году сформировано по итогам голосований жителей на портале «Добродел».