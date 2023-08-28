Подмосковье 28 августа 2023, 13:49 Дорогу в обход села Мячково построят в Коломне к 2024 году Комитет по конкурентной политике Московской области

Читать 360tv в

Обход села Мячково по автомобильной дороге Коломна — Черкизово — Непецино — Шкинь построят в следующем году. Об этом сообщила министр Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Информация о проведении электронного аукциона на строительство дороги опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок. После заключения контракта подрядчику предстоит выполнить проектные, изыскательские и строительно-монтажные работы на объекте. Нужно будет сделать автобусные остановки, разворотную площадку и место для кратковременной остановки машин. Также необходимо предусмотреть барьерные ограждения и переустройство газопровода и других сетей.

Реклама

Строительство дороги проведут в рамках государственной программы Подмосковья «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Завершить работы планируется в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».