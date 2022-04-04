Дорогу в обход поселка Октябрьский в Подмосковье достроят в 2023 году

Участок М-5 «Урал» в обход поселка Октябрьский строится с опережением графика. Работы точно завершатся в 2023 году, сообщил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву заместитель руководителя «Центравтомагистрали» Эдуард Осипов.

Строительство федерального объекта началось в 2018 году. Участок восьмиполосный. Его появление выведет транзит из Люберец и Раменского, обеспечит скоростной и бессветофорный подъезд к Москве.

«За пять лет масштабная реконструкция, наверное, одной из самых загруженных трасс будет обеспечена. Для нас это очень важная реконструкция. Президент ее поддержал в свое время», — напомнил Воробьев.

Он выразил надежду на то, что позитивные изменения ощутят жители Жуковского, Раменского, Люберец «и дальше все, кто едут в сторону Коломны». Власти Подмосковья максимально вовлечены в строительство объекта.

«Мы регулярно со строителями встречаемся. Понятно, что все, что связано с удорожанием материалов, все нюансы и детали имеют определяющее значение», — добавил Воробьев.

Эдуард Осипов доложил, что на участке работают 860 человек и 293 единицы строительной техники.

«Понимаем социальную значимость данного объекта. Приложим все усилия, чтобы не сорвать графики и выполнить все в установленный срок, с установленным качеством», — пообещал Осипов.