Дорогу в микрорайоне Алексеевская роща Балашихи отремонтируют по просьбе жителей

В Балашихе начали ремонтировать дорогу в микрорайоне Алексеевская роща. Работы проводят по просьбам местных жителей. Проезжая часть ведет от Щелковского шоссе до улицы Дмитриева и национального парка «Лосиный остров». Работы на площади около четырех тысяч квадратных метров планируют завершить до конца июля.

Источник фото: Константин Роик

Обращения от жителей поступили в администрацию Балашихи из-за ухудшения транспортной ситуации в микрорайоне. При возведении Алексеевской рощи застройщик не предусмотрел въезды и выезды из жилого массива, а также внутренние развязки. После сдачи еще нескольких домов горожанам стало особенно сложно пользоваться личным транспортом.

«Мы обратились в управление транспорта, дорог и связи администрации Балашихи, где предоставили свои предложения. Обозначили, где нужно отремонтировать или расширить дорогу, где поставить дополнительные автобусные остановки, сделать ограничители скорости и тротуары. В течение месяца совместно со службами администрации проведено два совещания с выездом на место. Только утром 13 июля встретились, а сейчас уже снимают старый асфальт, устанавливаются бордюры тротуара. Очень радует оперативность решения вопроса», — рассказал представитель инициативной группы жителей Сергей Агафонов.

Источник фото: Константин Роик

Все работы в микрорайоне Алексеевская роща проводят с учетом пожеланий жителей. Въездную дорогу, тротуар, отсыпку обочины со стороны лесополосы щебнем и разметку сделают до 27 июля. Остальная часть дорожных работ запланирована на 2022 год. «Вместе с жителями мы еще раз обсудили объем работ, который намечен на текущий и следующий годы. Уже начат ремонт въездной дороги от Щелковского шоссе до улицы Дмитриева. Здесь также предусмотрен новый тротуар, протяженностью 207 метров и отсыпка щебнем полуметровой обочины у лесополосы», — уточнил начальник управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Михаил Поликанов.

Он отметил, что также на дороге заменят асфальт. А уже в следующем году в микрорайоне отремонтируют улицу Лукино.

Источник фото: Константин Роик

Поликанов добавил, что всего за этот года в Балашихе отремонтируют более 517 тысяч квадратных метров дорог. Покрытие обновят в рамках проведения капитального ремонта.

Запланировано привести в порядок проезжие части и тротуары по 87 адресам. В сравнении с предыдущим годом, объем работ увеличился в несколько раз.

Новый асфальт положат на Объездном шоссе, Суздальской улице, станции Салтыковка между Аптекарской и Пушкинской улицами. Также дорожные службы отремонтируют 21 подъезд к дачным товариществам.