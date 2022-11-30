Подмосковье 30 ноября 2022, 23:09 Дорогу в Красногорске отремонтируют в 2023 году

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В городском округе Красногорск запланировали ремонт автомобильной дороги «Ильинское шоссе — ЛТО Бузланово». Конкурс на проведение работ уже объявлен.

Извещение о запуске конкурса на капремонт дороги «Ильинское шоссе — ЛТО Бузланово» опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

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Объявлен открытый конкурс на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по капремонту автомобильной дороги с установкой шумозащитного экрана. Протяженность участка ремонта 150 погонных метров.

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Капремонт проведут в рамках госпрограммы региона «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017–2026 годы». Работы финансируют за счет бюджета Московской области. Работы планируют закончить в 2023 году.

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