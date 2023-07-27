Подмосковье 27 июля 2023, 14:04 Дорогу в деревне Жуковка отремонтируют в Одинцовском округе в 2024 году Фото: unsplash.com

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В деревне Жуковка под Одинцовом собираются реконструировать проезд протяженностью 850 метров. Для выполнения проекта дороги и ее ремонта в Единой информационной системе в сфере закупок ищут подрядчика, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

«Также предстоит установить систему управления дорожным движением, освещение, видеонаблюдение, ливневую канализацию, тротуар и произвести озеленение территории», — уточнила министр.

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Работы проведут в рамках проекта «Дороги Подмосковья». Завершить реконструкцию планируется в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев дал поручение проводить работы по реконструкции и строительству новых дорог в регионе качественно и в установленные сроки.

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