Подмосковье 25 января 2023, 16:24 Дорогу в деревне Троица-Вязники капитально отремонтируют

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В Талдомском округе начали искать подрядчика для проектирования и капитального ремонта дороги в деревне Троица-Вязники. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ разместили извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. После того как определят подрядчика, будут выполнены проектные, изыскательские и строительно-монтажные работы.

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В деревне Троица-Вязники будут отремонтированы два участка дороги: протяженностью 4,54 километра и 0,31 километра. Интенсивность первого составляет 2 тысячи автомобилей в сутки, второго — 1,4 тысячи.

Работы проведут в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Их финансируют за счет средств бюджета Московской области и Талдомского городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье реализуются десятки дорожных проектов. Он также обратил внимание на высокую интенсивность железнодорожного сообщения. Сейчас в регионе построили 55 путепроводов, и их строительство продолжается.

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