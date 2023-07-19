19 июля 2023, 03:00
Дорогу в деревне Решоткино под Клином отремонтируют к 10 августа
Ремонт участка дороги от трассы А-108 до деревни Введенское под Клином начнется 20 июля. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Новый асфальт появится также в деревне Решоткино, где на время проведения работ ограничат движение транспорта.
Покрытие обновят на улицах Мира, Заречной и Введенской. Во время ремонтных работ укрепят обочины и нанесут новую разметку.
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Жителей населенных пунктов предупредили, что движение на участке ремонта будет ограничено с 8:00 до 18:00 ежедневно. Завершить все работы планируется до 10 августа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.
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