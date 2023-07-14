Подмосковье 14 июля 2023, 08:34 Дорогу в деревне Меленки отремонтировали по просьбе родных бойца СВО из Солнечногорска пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Семьи участников СВО поддерживают в Солнечногорске. По просьбе родственников одного из бойцов в деревне Меленки решили многолетний вопрос с дорогой.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков опубликовал видео с обращением участника СВО в своих социальных сетях и поблагодарил его за службу.

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Желающие заключить контракт с Минобороны могут узнать все необходимое в областном центре в Балашихе или в военном комиссариате Солнечногорска по телефону: 8 (495) 994-06-60. Больше информации на сайте или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Кроме того, в Солнечногорске работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Он находится по адресу: Красная улица, дом № 124. Телефон круглосуточной горячей линии 8 (800) 201-67-47. Специалисты оказывают психологическую, юридическую и адресную помощь семьям военнослужащих.

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