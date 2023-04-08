08 апреля 2023, 04:30
Дорогу Шишкино — Тупицино в Домодедове начнут строить в 2023 году
Строительство дороги Шишкино — Тупицино в Домодедове запланировано до конца 2023 года. Сейчас ищут подрядчика и идет согласование Межведомственной комиссии.
В данный момент подъезд к деревне Тупицино не соответствует требованиям безопасности. Дорога не уложена асфальтом, ее ширина составляет менее шести метров и не позволяет разъехаться автобусу со встречным транспортом.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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