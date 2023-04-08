Подмосковье 08 апреля 2023, 04:30 Дорогу Шишкино — Тупицино в Домодедове начнут строить в 2023 году

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Строительство дороги Шишкино — Тупицино в Домодедове запланировано до конца 2023 года. Сейчас ищут подрядчика и идет согласование Межведомственной комиссии.

В данный момент подъезд к деревне Тупицино не соответствует требованиям безопасности. Дорога не уложена асфальтом, ее ширина составляет менее шести метров и не позволяет разъехаться автобусу со встречным транспортом.

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