Подмосковье 21 августа 2023, 18:02 Дорогу отремонтируют между деревней Тимково и селом Ивановским Минтранс Подмосковья

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В Волоколамском округе приступили к ремонту дороги протяженностью 2,4 километра. Участок обеспечивает транспортное сообщение между деревней Тимково и селом Ивановским.

В региональном Минтрансе отметили, что на дороге уже приступили к укладке нового покрытия. В работе будут использовать специальную смесь, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит срок службы покрытия. В дальнейшем рабочие укрепят обочины и нанесут разметку на дороге.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что трасса М-5 «Урал» разгрузит центр юго-восточных городов Подмосковья. Усовершенствование этой дороги позволит сократить нагрузку на центральные участки населенных пунктов.

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