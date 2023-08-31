Подмосковье 31 августа 2023, 17:36 Дорогу отремонтировали на улице Овиновка в Дзержинском Минтранс Подмосковья

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Работники «Мосавтодора» завершили укладку нового асфальта на улице Овиновка в Дзержинском. В Минтрансе Подмосковья отметили, что длина участка составила 800 метров — от Дзержинской улицы до улицы Карьера ЗИЛ.

Участок отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Водители пользуются этим отрезком пути для выезда на одну из центральных дорог Дзержинского, проезда к промышленным и складским предприятиям, а также грузовому причалу.

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Ремонт по нацпроекту продолжается также на Дзержинском шоссе. Сейчас дорожные службы выполняют фрезерование старого покрытия. После завершения ремонта проезд станет удобнее и безопаснее не только для местных жителей, но и для гостей округа.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии МЦД-3 и МЦД-4. Уже с сентября перерывы между электричками сократятся с 20 до шести минут.

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