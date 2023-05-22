Подмосковье 22 мая 2023, 11:16 Дорогу от поселка Виноградово до Тарасовки построят в Подмосковье к 2024 году Дмитрий Зайчиков

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Подмосковье получило в собственность 23 участка площадью 1,3 гектара для строительства автодороги Виноградово — Болтино — Тарасовка. Проект позволит улучшить транспортную доступность территорий и развить инфраструктуру.

По словам главы Минимущества Наталья Адигамовой, ранее регион получил 11,8 гектара федеральной земли для реализации этого проекта.

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«Любой дорожно-транспортный проект, будь то строительство или реконструкция автомобильной дороги, имеет одну единственную цель — улучшить транспортную доступность, а значит, качество жизни жителей региона», — отметила она.

Дорогу планируют достроить в 2024 году. Она поможет разгрузить Ярославское и Дмитровское шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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