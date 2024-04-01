Подмосковье 01 апреля 2024, 10:02 Дорогу от Маришкино до Виноградово перекрыли из-за подтопления Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Частичное подтопление дороги Маришкино — Виноградово произошло в Воскресенске. Проезд для автолюбителей закрыли, организовав объезд через село Барановское.

Автодорогу затопило из-за паводков. Сотрудники «Мосавтодора» и ГИБДД перекрыли данный участок с 1 апреля. Они установили ограждения и предупреждающие таблички. Объезд для частного и общественного транспорта наладили через село Барановское.

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Ранее специалисты администрации городского округа Воскресенск проинформировали жителей 11 садовых товариществ о возможных подтоплениях.

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