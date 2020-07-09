Дорогу над рекой Городянкой в Рузе восстановят после потопа раньше срока

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

Дорогу над рекой Городянкой в Рузском городском округе восстановят после подтопления к утру.

«Планируем завершить восстановление дороги через речку сегодня в ночь и открыть ее. Утром все было разрушено. Также приступили к восстановлению и муниципальной дороги», — уточнил Алексей Гержик.

Сейчас на участке дороги меняют основание. Дорожники отсыпают песок, формируют откосную часть под тротуар, уже прочистили русло реки.

Помимо этого, рабочие заготовили щебень под дорожную одежду. На место работ прибыла техника, чтобы уложить асфальт.

Из-за потопа на трех участках Волоколамского шоссе в городе Рузе перекрыли движение. Ограничения коснулись Городянской, Красноармейской и Красной улиц.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

У автомобилистов есть альтернативный объездной путь. Он проходит по маршруту деревня Ракитино — поселок Гидроузел — деревня Палашкино — деревня Сытьково — деревня Брыньково. Для перевозки жителей выделили автобусы.

8 июля из-за сильных ливней в Рузе прорвало дамбу. В воде оказались 29 жилых домов и столько же приусадебных участков. Никто из местных жителей не пострадал, всех вовремя эвакуировали.