Подмосковье 21 августа 2023, 14:52 Дорогу на Северной улице в Лобне приведут в порядок по просьбе жителей пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни провел личный прием граждан. Жители попросили привести в порядок грунтовую дорогу на Северной улице — опилить деревья и проверить опоры освещения. Другие вопросы касались благоустройства зон отдыха, дворов и выкупа служебного жилья.

Наталья Васильевна на приеме главы попросила отсыпать грунтовую дорогу на Северной улице, по которой стало сложно проехать после дождей из-за луж. Женщина также отметила, что над проезжей частью сильно разрослись деревья, которые нужно опилить. Кроме того, необходимо проверить и заменить аварийные опоры освещения.

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«Сразу передал всю информацию коллегам из Управления по благоустройству. Уже завтра на место выедет комиссия администрации, чтобы определить необходимые виды работ», — сообщил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Другой вопрос задала Анна Сергеевна. Он касался благоустройства сквера «Защитников Москвы».

«Работы в сквере начнутся, когда завершится подготовительный этап. Мы уже нашли средства и подготавливаем конкурсную документацию. Также Анна Сергеевна рассказала об идее реорганизации детской площадки рядом с ее домом. Они с соседями подготовили целый пакет документов, описав свои пожелания. Теперь мы планируем подать заявку на благоустройство этой территории в следующем году», — написал в своем Telegram-канале Игорь Демешко.

Еще одна жительница округа Оксана Алексеевна просила помочь перевести служебное жилье в собственность. Ей разъяснили порядок действий для выкупа квартиры.

Записаться на личный прием к главе можно с 9:00 до 18:00 по будням по телефону Общественной палаты городского округа Лобня: 8 (925) 114-90-34.

Напомним, в Электростали открыли обновленный парк «Авангард». Губернатор Московской области Андрей Воробьев проехал вместе с жителями по новому веломаршруту и рассказал, что в городе благоустроят еще 60 гектаров лесопарка.

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