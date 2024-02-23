23 февраля 2024, 15:17
Дорогу на Племхозском проезде отремонтировали в Домодедове в 2024 году
Дорожное покрытие на Племхозском проезде отремонтировали в Домодедове. Рабочие выровняли дорогу и положили новый асфальт.
Особое внимание при ремонте уделили дренажной системе, чтобы предотвратить скопление воды на дороге во время весенней оттепели.
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За ремонт Племхозского проезда и дороги на пересечении улиц Роз и Каштановой проголосовали жители Домодедова на сайте «Добродел».
Голосование проходило с 1 июля по 31 августа 2023 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Город Домодедово
Ремонтные работы
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