Подмосковье 18 мая 2023, 16:53 Дорогу между деревнями в Домодедове капитально отремонтируют в этом году Комитет по конкурентной политике Московской области

Читать 360tv в

В Домодедове объявили конкурс на выполнение по капитальному ремонту дороги между деревнями Шишкино и Тупицино. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Подрядчика ищут через единую информационную систем у в сфере закупок и портал ЕАСУЗ.

Реклама

Сейчас дорога покрыта неоднородным щебеночным слоем, на ней много рытвин и неровности. Протяженность ремонтируемого участка составит 1,78 километра, а интенсивность движения — 120 автомобилей в сутки.

Капитальный ремонт проведут в рамках государственной программы Московской области «Дороги Подмосковья». Работы завершат до 30 сентября 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжаются большие ремонтные работы дорог. Главы городских округов должны обращать на этот вопрос пристальное внимание, считает глава региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».