Дорогу к участкам многодетных семей построили в Зарайске

В деревне Мендюкино городского округа Зарайск к участкам многодетных семей путь пролегал по бездорожью. Поэтому в дождливую погоду верными друзьями сельчан были резиновые сапоги, но после ливней и они не спасали. Ситуация изменилась в этом году. Дорога попала в областную программу. На ее строительство было выделено 35 миллионов рублей.

«Мы не ходили, мы гребли по этой грязи как могли, по колено, в сапогах. В распутье практически невозможно было добраться до асфальта. Когда было возможно в резиновых сапогах пробраться, ходили в резиновых сапогах, потом уже внедорожники. Но внедорожники у нас просто убивались за полгода», — рассказывает жительница деревни Мендюкино Екатерина Жукова.

Источник фото: телеканал «360»

Тяжелая техника в деревне появилась в середине июня. Объект оказался сложным. Чтобы избежать весной потоков воды с близлежащих полей, дорогу пришлось поднять, также оборудовали ливневую канализацию и построили тротуар для детей и мам с колясками.

Источник фото: телеканал «360»

«Практически мы уже подошли к завершению — первый слой асфальта уже положен на дорогу, тротуар будет до конца недели сделан. И также до конца недели мы должны сделать второй слой асфальта, практически мы успели до морозов, до дождей, до грязи выполнить все те объемы, которые округ брал на себя обязательства выполнить и перед жителями, и перед Министерством транспорта», — сказал глава г. о. Зарайск Виктор Петрущенко.

Источник фото: телеканал «360»

Дорога будет не только ровной, но и светлой. На всей ее протяженности установят фонари. Опоры освещения появятся и рядом с тротуаром, всего их будет 380.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в этом году в городском округе Зарайск построили 7 дорог, а это почти 12 километров. Большую часть из них оборудовали в сельской местности.