facebook_pixel
    28 октября 2021, 00:01

    Дорогу к участкам многодетных семей построили в Зарайске

    Новую дорогу построили в деревне Мендюкино городского округа Зарайск

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    В деревне Мендюкино городского округа Зарайск к участкам многодетных семей путь пролегал по бездорожью. Поэтому в дождливую погоду верными друзьями сельчан были резиновые сапоги, но после ливней и они не спасали. Ситуация изменилась в этом году. Дорога попала в областную программу. На ее строительство было выделено 35 миллионов рублей.

    Дорогу к участкам многодетных семей построили в Зарайске

    «Мы не ходили, мы гребли по этой грязи как могли, по колено, в сапогах. В распутье практически невозможно было добраться до асфальта. Когда было возможно в резиновых сапогах пробраться, ходили в резиновых сапогах, потом уже внедорожники. Но внедорожники у нас просто убивались за полгода», — рассказывает жительница деревни Мендюкино Екатерина Жукова.

    Дорогу к участкам многодетных семей построили в Зарайске | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Тяжелая техника в деревне появилась в середине июня. Объект оказался сложным. Чтобы избежать весной потоков воды с близлежащих полей, дорогу пришлось поднять, также оборудовали ливневую канализацию и построили тротуар для детей и мам с колясками.

    Дорогу к участкам многодетных семей построили в Зарайске | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Практически мы уже подошли к завершению — первый слой асфальта уже положен на дорогу, тротуар будет до конца недели сделан. И также до конца недели мы должны сделать второй слой асфальта, практически мы успели до морозов, до дождей, до грязи выполнить все те объемы, которые округ брал на себя обязательства выполнить и перед жителями, и перед Министерством транспорта», — сказал глава г. о. Зарайск Виктор Петрущенко.

    Дорогу к участкам многодетных семей построили в Зарайске | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Дорога будет не только ровной, но и светлой. На всей ее протяженности установят фонари. Опоры освещения появятся и рядом с тротуаром, всего их будет 380.

    Дорогу к участкам многодетных семей построили в Зарайске | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Всего в этом году в городском округе Зарайск построили 7 дорог, а это почти 12 километров. Большую часть из них оборудовали в сельской местности.