Дорогу к святому источнику «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде отремонтируют
Рабочие сейчас делают временную дорогу к источнику. Все работы они должны завершить к новому году.
«В настоящее время подготавливают землеполотно под парковочное пространство, устраивают подходы для выполнения работ по реконструкции мостового перехода и устройства коммуникаций. Для обеспечения беспрепятственного проезда жителей деревни. Взгляднево и посетителей источника на время проведения работ будет устроена временная дорога», — рассказал Алексей Гержик.
Помимо ремонта 1,7 километра дороги, власти планируют построить линии наружного освещения и две парковки на 1,5 тысячи машиномест, также впереди реконструкция моста через реку Вондигу.
Гремячий ключ — самый большой и наиболее известный водопад Подмосковья, его высота почти 20 метров. На середине крутого склона из расщелин в известняке с силой бьёт несколько ключей. Вода источников обогащена радоном и считается целебной.