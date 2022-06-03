Дорогу к СНТ «Торопово-Заречье» в Раменском покрыли асфальтом

В Раменском городском округе приступили к ремонту дорог, которые жители выбрали голосованием на портале «Добродел». Практически завершено покрытие асфальтом участка к СНТ «Торопово-Заречье», об этом сообщил директор МКУ «Раменские автомобильные дороги» Дмитрий Соколов.

Раньше эта дорога была пешеходного типа и ежегодно приходилось отсыпать ее щебнем, теперь покрытие — асфальтовое. Протяженность нового дорожного полотна составляет 2,227 километра, ремонтные работы начались 17 мая и продлятся до 13 июня.

«Основная часть работ уже выполнена, и сейчас делают последние штрихи — досыпку обочин. Дальше приедет экспертная лаборатория, которая отберет пробы асфальта, чтобы проверить толщину и состав асфальтобетонной смеси. После этого выдают положительное или отрицательное заключение. В принципе, подрядчик идет с опережением графика», — сообщил Соколов.

По итогам голосования на сайте «Добродел» в Раменском городском округе выбрано 13 дорог, 10 из которых принадлежат муниципалитету. Все работы должны быть завершены до 30 августа, пояснил Соколов.