Дорогу к природному заповеднику отремонтировали в Серпухове | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 15:58 Дорогу к природному заповеднику отремонтировали в Серпухове

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Дорожные службы Подмосковья обновили покрытие на автодороге «Серпухов — Данки — Турово» в Серпухове. Именно эта магистраль оказалась самой длинной из всех, на которых проводились ремонтные работы за текущий сезон. По ней можно добраться до туристических мест притяжения.

Теперь, после обновленного покрытия, проезд стал гораздо комфортнее и безопаснее сразу для семи тысяч автомобилистов. Все они проезжают именно по этой дороге практически ежедневно.

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Ремонтные работы проводились на дороге общей протяженностью больше 21 километра. По этой дороге можно не только проехать к Приокско-Террасному заповеднику, но и к нескольким церквям, питомнику зубров, школе, питомнику хаски и некоторым другим местам притяжения местных жителей и гостей региона.

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В целом за этот сезон ремонта дорог удалось заменить в Серпухове больше 45 километров дорожного покрытия. Что касается дорог, которые располагаются прямо в черте самого города, — обновления коснулись улицы Звездной, Ворошилова, Форсса, Лермонтова, Крупской, Джона Рида и на Краснофлотском переулке.