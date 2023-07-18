Подмосковье 18 июля 2023, 03:00 Дорогу к областному госпиталю для ветеранов войн отремонтируют в Солнечногорске Минтранс Подмосковья

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Ещн одну региональную дорогу отремонтируют в Солнечногорске. Она ведет к областному госпиталю для ветеранов войн.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас рабочие устанавливают дорожные знаки, убирают проезжую часть и полосы отвода. Объект выбрали благодаря голосованию жителей на портале «Добродел».

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Кроме того, в Солнечногорске отремонтировали участок Пятницкого шоссе. Всего в этом году в округе заменят покрытие на пяти региональных дорогах общей протяженностью свыше шести километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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