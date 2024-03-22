Подмосковье 22 марта 2024, 18:13 Дорогу к новому инженерному лицею построят в ЖК «Лобня Сити» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни Анна Кротова сообщила о скором открытии инженерно-технического лицея в ЖК «Лобня Сити», куда переведут детей из школы № 5. На встрече с родителями учеников основным предметом обсуждения стала тема транспортной доступности.

Лицей станет флагманом среди учебных заведений, предлагая программы по авиастроению, аэрокосмическому направлению и курчатовским классам, сообщила Анна Кротова в своем Telegram-канале.

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В ответ на беспокойство родителей о доступности школьного пути глава округа объявила о строительстве новой дороги к лицею и прилегающему детскому саду, что улучшит транспортную ситуацию. Длина новой дороги составит 1,5 километра. Она будет оборудована парковкой и местом для разворота общественного транспорта, а также комфортным тротуаром для пешеходов.

Дополнительно планируется изменение маршрутов автобусов № 9, № 5, № 2 и № 1 и введение нового маршрута № 17 для удобства жителей Букино, Катюшек и Центрального района. В результате этих изменений школьники и жители комплекса «Лобня Сити» получат улучшенный доступ к образовательным учреждениям.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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