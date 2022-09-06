Дорогу к лицею имени Долгих в Истре построят к сентябрю 2023 года | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 18:00 (обновлено: 06 сентября 2022, 19:18) Поделиться Telegram

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Viber Дорогу к лицею имени Долгих в Истре построят к сентябрю 2023 года pixabay.com

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В Истре до конца года начнут проектировать две подъездные дороги к областному технологическому лицею имени Долгих. Как рассказали в Министерстве транспорта Подмосковья, дороги будут соединять лицей с улицей Ленина в селе Павловская Слобода и дорогой М-9 «Балтия». На обеих дорогах движение будет проходить по двум полосам.

Сейчас начался конкурс на то, кто именно займется проектированием и будущим строительством обеих дорог. Когда удастся выбрать подрядчика, будет заключаться государственный контракт.

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«Новые дороги обеспечат въезд и выезд в сторону Москвы и на федеральную трассу М-9 „Балтия“, а также транспортную связь образовательного комплекса с внутренней улично-дорожной сетью близлежащих населенных пунктов, в частности с дорогами М-9 „Балтия“ — Веледниково — Лешково и ММК — Павловская Слобода — Нахабино с возможностью выезда на Волоколамское шоссе», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Ожидается, что строительство будет разделено на два этапа. В рамках первого этапа сначала будет строиться дорога от лицея к улице Ленина. Планируется, что движение по ней будет запущено уже к сентябрю 2023 года. На втором этапе будет строиться дорога до М-9 «Балтия», пока еще сроки ее создания не определены, их уточнят после завершения проектирования.

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