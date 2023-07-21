Подмосковье 21 июля 2023, 10:38 Дорогу к лицею имени Долгих построят в Истре к 1 сентября Минтранс Подмосковья

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Строительство дороги к строящемуся лицею имени Долгих продолжается в Истре. Рабочие уложили асфальт вокруг учреждения, обустроили тротуары и пешеходную зону у здания.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы планируют завершить на год раньше запланированного срока — к 1 сентября. На участке от улицы Ленина до кольцевой развязки возле учреждения сейчас проводят насыпь земляного полотна. Рядом с лицеем будет большая парковка, где также продолжаются работы. Сейчас там укладывают коммуникации и обустраивают ливневую канализацию.

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Протяженность дороги превысит три километра, на ней обустроят две полосы движения. Там будут работать две кольцевые развязки — на примыкании к улице Ленина и возле школы. Также там появятся пешеходные зоны, велодорожки и система освещения.

Дорога будет связывать образовательный комплекс и автодороги М-9 «Балтия» — Веледниково — Лешково и ММК — Павловская Слобода — Нахабино с возможностью выезда на Волоколамское шоссе.

Ранее в учреждении побывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он рассказал о том, как будет организовано обучение в лицее, и пообщался с учителями.

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