Новую подъездную дорогу к кладбищу построят в Электрогорске | 360°

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Новую подъездную дорогу к кладбищу построят в Электрогорске

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Компанию, которая займется проектированием и строительством дороги к кладбищу в городском округе Электрогорск, определят на электронном аукционе. Начальная цена контракта составляет более 68 миллионов рублей.

Как сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова, извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме размещено в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Строительство осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета городского округа Электрогорск.

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Начать и завершить строительство дороги планируется в 2022 году.

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В Подмосковье продолжают реконструировать существующие и строить новые дороги. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе выполнили 85% годового плана по ремонту.

Строительство

Дороги

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