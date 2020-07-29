Дорогу к домам многодетных семей подведут в Балашихе. Ее сделают по просьбам жителей СНТ «Полтево-2»

По просьбам жителей в СНТ «Полтево-2» подмосковной Балашихи подведут дорогу к домам многодетных семей. Проект планируют разработать к концу ноября. Об этом рассказал глава округа Сергей Юров на личном приеме населения.

С просьбой обратилась жительница Балашихи Ольга Шарапова. Глава сообщил, что строительство планируют начать в 2021 году.

В мае заключили контракт на проектирование дороги к земельным участкам многодетных семей. До конца ноября мы должны закончить проект Сергей Юров.

Ранее глава Балашихи проинспектировал ремонт Дома культуры «Кучино». Его масштабно модернизируют к 2021 году. Работает он уже больше 60 лет. Исторический облик частично сохранится, но помещения будут соответствовать новейшим стандартам. Фасад и фундамент уже укрепили.

Кроме того, в этом году завершат возведение пристройки к школе № 8 на улице Юннатов. Сергей Юров поручил ускорить работы. А учиться там смогут 600 ребят.

Министр областного строительного комплекса Владимир Локтев рассказал, что более 70 социальных объектов запустят в регионе до конца этого года. Выполнить работы позволят национальные проекты.