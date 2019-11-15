Дорогу из щебня сделали многодетным владельцам земли в Пущине. Позже ее заменят на асфальт

В Пущине отсыпали щебнем подъездные пути к земельным участкам, которые получили многодетные семьи. Привести в порядок эти дороги по итогам прямой линии с президентом поручил губернатор Московской области.

В Пущине участками обеспечены более 120 многодетных семей. На Балковском и Грызловском полях данной категории граждан предоставлено по 12 соток земли.

Одно из обращений на прямую линию президента касалось строительства дороги на выделенных для многодетных семей участках. Сейчас в городском округе Пущино подъездные пути в максимальном объеме отсыпаны щебнем, профиль проезда к участкам многодетных семей сформирован.

Подрядная организация отсыпала дорогу в два слоя. В сентябре была выполнена первая часть, и подъезд к участкам многодетных за Шестым кварталом стал гораздо удобнее и комфортнее. По обращениям многодетных семей к главе Пущина Алексею Воробьеву, было решено выполнить планировку дорог щебнем и на других объектах.

Земельные участки выдали 2618 многодетным семьям в Подмосковье с начала года Подробнее

Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации Пущина Анастасия Суворкина пояснила, что в бюджете муниципалитета предусмотрены денежные средства на планировку автомобильных дорог — подъездных путей к участкам многодетных — улиц Балковская и Грызловская.

«Первоначальный этап был выполнен в июле — центральный участок по улице Балковская, также на дополнительно были выделены денежные средства на участок улицы Грызловская (общая площадь 2177 квадратных метров) и улица Балковская (2933 квадратных метров)», — уточнила Анастасия Суворкина.

Глава городского округа Пущино Алексей Воробьев подчеркнул, что было бы несправедливо, если бы не у всех многодетных семьей появилась возможность комфортного подъезда к своим участкам.

«Пересмотрели параметры бюджета, решением Совета депутатов приняли соответствующее решение. Провели дополнительную процедуру по отсыпке дорог и работы выполнили в полном объеме. Сегодня можно отметить, что подрядчик сработал достаточно неплохо. Пообщавшись с жителями, понимаем — действительно стало гораздо проще добираться до своих земельных участков», — рассказал Алексей Воробьев.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Жительница Пущина и владелица 12 соток Елена Рогочая убеждена, что дороги к участкам строить нужно обязательно. «Мы устали ездить постоянно по грязи, застревать, вытаскивать друг друга всеми силами, всем поселком. Сделано неплохо, мы рады, но хотелось бы, чтобы дорога стала шире. Согласны и с тем, что в настоящий момент щебневая поверхность — это лучший вариант, ведь капитальная дорога требует больших финансовых вложений», — высказала свое мнение Елена Рогочая и добавила, что в настоящий момент для многодетных семей является счастьем уже тот факт, что можно в город добраться как пешком, так и на транспорте.

Ее соседка Елена Понамарева со всем сказанным согласилась и добавила, что хотелось бы, чтобы вдоль подъездных путей установили освещение.

Глава городского округа Пущино Алексей Воробьев назвал устройство уличного освещения острым вопросом. «По данному направлению мы работаем. Понимаем, что это не под силу средствам местного бюджета, а возможно реализовать в рамках губернаторской программы «Светлый город». Поэтому перед муниципалитетом и администрацией стоит стратегическая задача — сделать проект и постараться заявиться в губернаторскую программу», — объяснил Алексей Воробьев и выразил надежду на то, что в этом поможет Министерство благоустройства Московской области.

Больше движения к Новому году. Семь дорог откроют в Подмосковье до конца декабря Подробнее

«Необходимость сделать дорогу уже у нас давно была. Сейчас хотя бы можно проехать. Неудобства были, обращались в администрацию — и нас услышали. Если в дальнейшем будет улучшаться, то хорошо. А сейчас эта дорога вполне комфортна», — поделился пущинец Роман Батайкин.

Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Пущина Анастасия Суворкина, в свою очередь, сообщила, что ширина дороги, которая есть сейчас — предварительная, так как дорога временная: «Затем будет предусмотрена дорога с асфальтобетонным покрытием шириной шесть метров, что соответствует ГОСТу».

И жители, и власти, согласны с тем, что щебневая дорога не решает проблемы подъездных путей к участкам. А строительство капитальной асфальтовой дороги требует огромных денежных средств. По словам главы Пущина, построить дорогу можно при выделении субсидии от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры и при поддержке правительства Московской области. Для этого необходимо выполнить проектные работы.

Алексей Воробьев добавил, что на данном этапе покрытие из щебня — неплохой вариант, потому что пока идет строительство домов, к ним подъезжает большегрузная техника, которая не может навредить щебенке, но точно бы оставила следы на асфальте. Глава городского округа сделал акцент на том, что щебневая дорога — это временная мера. В будущем планируется построить капитальную дорогу, и к участкам многодетных семей в Пущине можно будет приехать по асфальту.