В Ленинском городском округе отремонтируют дорогу Ермолино — Калиновка — Сапроново. Это стало возможно после того, как участки передали в собственность Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Передачу ряда дорожных объектов из муниципальной собственности в собственность Московской области обсудили на внеочередном заседании Совета депутатов Ленинского округа. Речь о дороге Калиновка — Сапроново — Ермолино, а также двух кольцевых развязках: на пересечении улиц Школьная и Советская и пересечении проспекта Ленинского Комсомола и улиц Советская и Березовая.

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Председатель Совета депутатов Ленинского района Станислав Радченко уточнил, что над этим вопросом работа ведется давно. «В частности, за счет бюджета муниципалитета мы сделали проект реконструкции этих дорожных участков, прошли все экспертизы. По сути, осталось только начать ремонт», — пояснил Станислав Радченко.

Благодаря тому, что эти участки дорог были переданы в собственность Московской области, в скором времени начнется их глобальная реконструкция. По закону ремонтировать дорожные объекты может только тот, на чьем балансе они числятся, поэтому процедура их передачи необходима.

Ранее на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал предложения главы Ленинского округа Валерия Венцаля по ряду мероприятий для разгрузки автодорог муниципалитета. Таким образом, проблема пробок будет решена более чем для 55 тысяч жителей округа.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Иван Жуков живет на улице Завидная 6-го микрорайона и ежедневно сталкивается с проблемой пробок. «Два „бутылочных горлышка“ на маршруте. До выезда из Видного зачастую добираюсь больше часа. Если расширить круговое движение у пожарной части и правильно организовать работу светофоров, станет уже проще», — внес предложение мужчина.

Иван Жуков признался, что с нетерпением ждет завершения строительства выезда из 6-го района на М4 и расширения дороги Калиновка — Сапроново — Ермолино. «Если властям удастся реализовать все задуманное, то уже в следующем году город поедет свободно», — уверен местный житель.