Подмосковье 21 декабря 2022, 10:52 Дорогу до деревни Сапроново построят в Ленинском округе Unsplash

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Конкурс на строительство автомобильной дороги от Каширского шоссе до деревни Сапроново (Ленинский округ) объявлен в Подмосковье. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Извещение о проведении электронного аукциона размещено в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

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После победы в торгах подрядчику нужно будет предусмотреть локальные очистные сооружения, освещение, переустройство инженерных коммуникаций. Новая дорога должна быть оборудована шумозащитными экранами и автобусными остановками. Здесь будут также светофоры, тротуары и велодорожки. Общая протяженность асфальтового покрытия составит почти три километра, а стартовая цена контракта — 3,7 миллиарда рублей. Завершить строительство нужно будет в 2025 году.

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