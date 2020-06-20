Дороги Звездного городка и Электрогорска облагородили после замечаний министра транспорта Подмосковья

В Звездном городке и в Электрогорске за неделю поправили недочеты, которые при 11 июня при рабочей поездке заметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Звездном городке отремонтировали два участка дорог длиной больше километра. А кроме того — ликвидировали шесть ям, скосили километр травы и убрали смет на дорогах. На ремонт власти Подмосковья выделили 3,5 миллиона рублей, еще 0,185 миллиона добавил муниципальный бюджет.

В Электрогорске за неделю на дорогах и во дворах исчезли 340 ям. От смета очистили 11 километров дорог, кроме того, скосили почти 10 километров травы, растущей вдоль проезжей части. А также в городе обновили разметку на шести пешеходных переходах и добавили 15 километров осевой разметки на проезжей части.

«Ямы во дворах занимают первое место по числу обращений в ЦУРе Электрогорска. Муниципальным службам необходимо усилить работу по ямочному ремонту, дорожным службам необходимо восстановить дорожную разметку, в первую очередь внимание надо уделить пешеходным переходам. Выполнение работ и соблюдение сроков проверит Служба инспекции автодорог», — заявил ранее в ходе инспекции министр Алексей Гержик.

После обращений жителей на портале «Добродел» ремонт провели на двух дорогах — СМУ-3 и на улице Калинина. На него за счет субсидии из Дорожного фонда Московской области выделили 11 миллионов рублей, 0,6 миллиона добавил муниципалитет.