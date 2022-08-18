Дороги возле пяти больниц и поликлиник отремонтировали в Подмосковье

В Подмосковье стартовал ремонт территорий медучреждений. Уже отремонтировали пять территорий больниц и поликлиник, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

По сообщению МТДИ, на территориях уложили новое покрытие, установили новый бордюрный камень и отремонтировали пешеходные дорожки.

«Несколько лет в рамках ремонтного сезона в Подмосковье дорожные службы обновляют покрытие на территориях медучреждений. На сегодняшний день завершены работы на 5 территориях медицинских учреждений в четырех городских округах. В настоящий момент дорожные службы проводят работы в Клину, Коломне и Шаховской. Полностью завершить работы планируется осенью», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Покрытие обновили на территории центральной больницы в Долгопрудном, клинической детской больницы и противотуберкулезного диспансера в Видном, горполиклиники в Подольске и станции скорой помощи в Шатуре.

Алексей Гержик уточнил, что в этом году планируется заменить покрытие на территориях более 30 медучреждений. Работы проведут в Шатуре, Коломне, Люберцах, Серпухове, Подольске, Ступине, Красногорске, Долгопрудном, Ленинском округе, Истре, Шаховской, Волоколамске, Клину, Наро-Фоминске и Можайске. Наибольший объем работ произведут в Клину и Люберцах — там суммарно обновят покрытие 14 медучреждений.

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