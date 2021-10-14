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    14 октября 2021, 11:48

    Дороги вблизи детского санатория и клинической больницы улучшили в Жуковском

    Минтранс Подмосковья: дороги вблизи больницы и детского санатория улучшили в Жуковском

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подъезды к детскому санаторию «Отдых» и клинической больнице улучшили в Жуковском. Там отремонтировали дороги, заменив асфальт и бордюры.

    Дороги вблизи детского санатория и клинической больницы улучшили в Жуковском | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что работу провели по областной программе ремонта дорог.

    Больница находится на улице Фрунзе, а детский санаторий — на улице Дзержинского.

    В результате ремонта посещение больницы и санатория стало комфортнее более чем для 50 тысяч жителей

    Алексей Гержик.

    Он напомнил, что к концу года в Московской области улучшат дороги вблизи 189 медицинских центров.

    Обновление уже идет в Раменском, Домодедове, Егорьевске, Мытищах, Истре, Можайске и Волоколамске.