Дороги вблизи детского санатория и клинической больницы улучшили в Жуковском

Подъезды к детскому санаторию «Отдых» и клинической больнице улучшили в Жуковском. Там отремонтировали дороги, заменив асфальт и бордюры.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что работу провели по областной программе ремонта дорог.

Больница находится на улице Фрунзе, а детский санаторий — на улице Дзержинского.

В результате ремонта посещение больницы и санатория стало комфортнее более чем для 50 тысяч жителей Алексей Гержик.

Он напомнил, что к концу года в Московской области улучшат дороги вблизи 189 медицинских центров.

Обновление уже идет в Раменском, Домодедове, Егорьевске, Мытищах, Истре, Можайске и Волоколамске.