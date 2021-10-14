14 октября 2021, 11:48
Дороги вблизи детского санатория и клинической больницы улучшили в Жуковском
Минтранс Подмосковья: дороги вблизи больницы и детского санатория улучшили в Жуковском
Подъезды к детскому санаторию «Отдых» и клинической больнице улучшили в Жуковском. Там отремонтировали дороги, заменив асфальт и бордюры.
Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что работу провели по областной программе ремонта дорог.
Больница находится на улице Фрунзе, а детский санаторий — на улице Дзержинского.
В результате ремонта посещение больницы и санатория стало комфортнее более чем для 50 тысяч жителей
Алексей Гержик.
Он напомнил, что к концу года в Московской области улучшат дороги вблизи 189 медицинских центров.
Обновление уже идет в Раменском, Домодедове, Егорьевске, Мытищах, Истре, Можайске и Волоколамске.